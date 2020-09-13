Хулуси Акар: Греция должна отказаться от провокативных шагов

Турция выступает за диалог, все вопросы должны быть решены мирными, политическими путями.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

«Греция вооружила 18 островов вопреки международным договоренностям. Афины пытаются усилить напряженность в регионе, уничтожают возможность диалога», - сказал Акар.

Министр подчеркнул, что Афины в обязательном порядке должны отказаться от провокативных шагов, приводящих к эскалации напряженности в регионе.

Турция выступает за диалог, все вопросы должны быть решены мирными, политическими путями, сказал министр.

«Напряженность и провокации не принесут пользы ни одной из сторон, в частности самой Греции», - сказал Акар.

Министр обороны коснулся переговоров по Восточному Средиземноморью в рамках НАТО.

«Турция сторонник диалога, решения вопросов политическим путем. Мы поддерживаем любые инициативы в этом направлении», сказал Акар.

Акар отметил, что Турция готова принять у себя четвертую встречу. Наша позиция правильная, и мы не боимся переговоров, сказал министр.

Комментируя ситуацию в Ливии министр отметил, что Турция помогает своим ливийским собратьям создать постоянную армию, которая поможет обеспечить безопасность, единство и целостность страны.

К сожалению многие страны и международные организации предпочитают молчать несмотря на нападения сил Хафтара, сказал Акар.

«Мы с тревогой наблюдаем за тем, как ошибки, совершаемые в Сирии с 2011 года, сегодня совершаются и в Ливии», - сказал Акар.