Чавушоглу провел переговоры с генсеком НАТО
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем, сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
Согласно информации, стороны обсудили ситуацию в регионе Восточного Средиземноморья.
Как сообщается, также состоялся телефонный разговор Мевлюта Чавушоглу с президентом Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым.
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