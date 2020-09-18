Чавушоглу провел переговоры с генсеком НАТО

Турция 18 сентября 2020 06:53 (UTC+04:00)
Чавушоглу провел переговоры с генсеком НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем, сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Согласно информации, стороны обсудили ситуацию в регионе Восточного Средиземноморья.

Как сообщается, также состоялся телефонный разговор Мевлюта Чавушоглу с президентом Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Определился сильнейший &quot;дотер&quot; Азербайджана (ФОТО)
Определился сильнейший "дотер" Азербайджана (ФОТО)
Названы лучшие сериалы года
Названы лучшие сериалы года
Рейтинг главных российских актеров последних 10 лет (ФОТО)
Рейтинг главных российских актеров последних 10 лет (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Зариф: в воскресенье ничего нового не произойдет Политика 07:40
Залкалиани: Перенос выборов или проведение в другие сроки не рассматривается Грузия 07:30
SpaceX из-за непогоды перенесла на неопределенный срок запуск новой группировки Starlink В мире 07:06
Крупнейшая экономика Европы рекордно залезет в долги Европа 06:57
Чавушоглу провел переговоры с генсеком НАТО Турция 06:53
Неизвестные взорвали фургон рядом с военной базой на востоке Колумбии Другие страны 06:39
Временный президент Боливии отказалась от участия в выборах главы государства Другие страны 06:25
В Турции произошло землетрясение Турция 06:01
Аргентина хочет увеличить торговый оборот с Россией Другие страны 05:42
Байден призвал к досрочной отставке Трампа за просчеты в борьбе с пандемией в США США 05:28
Twitter усилит меры безопасности для связанных с выборами в США аккаунтов США 05:09
Главный санитарный врач США призвал носить маски и после пандемии США 04:46
В Японии появится министерство по цифровой реформе Другие страны 04:29
Facebook усилит контроль за корпоративным общением своих сотрудников В мире 04:15
Власти США обсуждают сделку по Tiktok с Walmart, Oracle и Microsoft США 04:01
Трамп заявил, что не позволит левым установить в США новую сегрегацию США 03:48
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 30 млн В мире 02:56
Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах Россия 02:39
Гонсало Игуаин покинул "Ювентус" Спорт 02:23
Прокуратура Нью-Йорка предъявила новые обвинения партнерам адвоката Трампа США 02:05
Франция не будет закупать вакцину от коронавируса через программу COVAX Европа 01:51
Террористы подорвали автомобиль в городе Босра на юге Сирии Арабские страны 01:33
Во Франции за сутки коронавирусом заразилось рекордное число человек Европа 01:11
В Москве за сутки умерли восемь пациентов с коронавирусом Россия 00:49
Помощник Президента встретился с НПО, осуществляющими деятельность в социальной, экономической, гуманитарной и демократической сферах (ФОТО) Политика 00:36
Трамп может издать указ, позволяющий вводить санкции за поставки оружия Ирану США 00:17
Трамп заметил попытки подтасовки выборов по почте в Северной Каролине США 17 сентября 23:55
Гахария: Никаких жестких закрытий и ограничений больше не будет Грузия 17 сентября 23:39
США расширили список санкций по Ирану Политика 17 сентября 23:37
Израиль готов углубить двусторонние отношения с Кыргызстаном Кыргызстан 17 сентября 23:34
Телескоп Hubble увидел уникальный белый шторм на Юпитере (ВИДЕО) В мире 17 сентября 23:27
Представители Министерства юстиции и TƏBİB посетили Тофига Ягублу Общество 17 сентября 23:07
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 263 тысячи Турция 17 сентября 23:03
В работе Instagram произошел сбой В мире 17 сентября 22:54
Съемки "Бэтмена" возобновились после перерыва из-за коронавируса у актера В мире 17 сентября 22:38
Лукашенко: Беларусь вынуждена закрыть госграницу с Литвой, Польшей Другие страны 17 сентября 22:24
"Нефтчи" завершил выступление в Лиге Европы Спорт 17 сентября 22:16
UMEX готова к расширению прямого сотрудничества с Туркменистаном Транспорт 17 сентября 22:13
В учебных заведениях неукоснительно соблюдаются санитарно-эпидемиологические правила - Управление образования Баку (ФОТО) Общество 17 сентября 22:05
Бывший главный тренер «Барселоны» Сетьен подаст на каталонцев в суд Спорт 17 сентября 21:52
В Азербайджан прибыли новые спальные вагоны Stadler из Беларуси Экономика 17 сентября 21:37
Узбекистан открывает границы с 1 октября Узбекистан 17 сентября 21:28
Facebook запустит программу проверки фактов в Грузии Грузия 17 сентября 21:14
Новак заявил, что текущие цены на нефть полностью соответствуют ситуации на рынке Энергетика 17 сентября 21:07
Минэкологии Казахстана об ограничениях в промышленности в связи с влиянием на окружающую среду Бизнес 17 сентября 20:39
Опубликовано расписание школьных телеуроков в Азербайджане на 18 сентября Общество 17 сентября 20:29
Материалы о вырубке деревьев в национальном парке Азербайджана направлены в Генпрокуратуру Общество 17 сентября 20:28
В Азербайджане обсуждается законопроект "Об охране нематериального культурного наследия" Общество 17 сентября 20:14
Делегация Милли Меджлиса совершит официальный визит в Россию Политика 17 сентября 20:09
Состоялось первое заседание Комитета по культуре Милли Меджлиса Азербайджана в период осенней сессии (ФОТО) Общество 17 сентября 20:06
Программа "Обновляющемуся Азербайджану — новую школу" позволяет строить образование в соответствии с зовом времени — эксперт Общество 17 сентября 19:53
Иран увеличит число разрешений на грузоперевозки для Азербайджана Транспорт 17 сентября 19:32
На обладателей почетных званий будут возложены обязательства — минкультуры Азербайджана Общество 17 сентября 19:21
Состоялось заседание глав парламентских комитетов по вопросам здравоохранения стран-членов ТюркПА (ФОТО) Политика 17 сентября 19:18
Названы сроки ввода в эксплуатацию дороги в самое высокогорное село Азербайджана Строительство 17 сентября 19:11
В Азербайджане 112 больных коронавирусом находятся в реанимации - TƏBİB Общество 17 сентября 19:11
Проблема разрушения армянами исторических памятников на оккупированных территориях всегда на повестке дня — Минкультуры Общество 17 сентября 19:06
Борьба с коррупцией — один из приоритетов государственной политики Азербайджана — депутат Политика 17 сентября 19:06
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) Культура 17 сентября 18:44
Министр финансов Азербайджана о приоритетах государств в период пандемии Бизнес 17 сентября 18:26
БТА о причинах задержки перехода к онлайн-пополнению баланса BakıKart Общество 17 сентября 18:13
Стала известна дата рассмотрения апелляционной жалобы Тофига Ягублу Происшествия 17 сентября 18:00
В Шеки выявлен случай массового инфицирования коронавирусом Общество 17 сентября 17:51
Минкультуры: В Азербайджане должна быть разработана Стратегия по культуре Общество 17 сентября 17:47
МИД России: Необходимо сконцентрироваться на восстановлении переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию Нагорно-карабахский конфликт 17 сентября 17:43
Стартовал телевизионный проект "Поговорим про Карабах" (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 17 сентября 17:40
В Азербайджане предлагается создать энциклопедию о деятелях культуры Общество 17 сентября 17:38
Бакинские тайны Фаины Раневской – эмоциональное потрясение на Девичьей башне, встреча с Маяковским (ФОТО) Культура 17 сентября 17:35
Минздрав Азербайджана выплатил срочные надбавки борющимся с коронавирусом врачам Общество 17 сентября 17:25
SOCAR ввел в эксплуатацию после реконструкции участок ремонта погружных электродвигателей (ФОТО) Экономика 17 сентября 17:25
Wizz Air может возобновить регулярные полеты в Грузию Грузия 17 сентября 17:24
Замглавы МИД Китая призвал к расширению сотрудничества с Ираном Политика 17 сентября 17:15
В Азербайджане выявлено 119 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 140, скончались 2 человека Общество 17 сентября 17:15
Зафиксировано рекордное сокращения грузоперевозок в турецком аэропорту провинции Анталья Транспорт 17 сентября 17:14
Банк Англии ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 0,1% Европа 17 сентября 17:10
В Азербайджане упрощена процедура приема заявок по проекту поддержки самозанятости Общество 17 сентября 17:09
Казахстан и Узбекистан обсудили открытие авиарейсов между Актау и Ургенчем Узбекистан 17 сентября 17:03
Лица AccessBank: - Ренат Гумбатов, региональный менеджер и глава Гянджинского филиала: «Главное преимущество AccessBank - это предоставление шанса молодым кадрам без опыта работы построить карьеру» (ФОТО) Экономика 17 сентября 17:02
По плановым местам вначале размещаются абитуриенты — ГЭЦ Азербайджана Общество 17 сентября 17:01
Авиакомпания Emirates готовится к полетам в Израиль Арабские страны 17 сентября 17:00
Казахстан многократно увеличил объёмы импорта цемента из Турции Бизнес 17 сентября 16:59
Казахстан незначительно снизил импорт кожаных изделий из Турции Бизнес 17 сентября 16:57
Мониторинг ОПЕК+ может обсудить влияние пересмотра прогнозов на свои будущие действия Энергетика 17 сентября 16:56
Uber хочет продать часть своей доли в китайской Didi за $6,3 млрд США 17 сентября 16:56
Созерцательная позиция сопредседателей МГ ОБСЕ еще более обостряет ситуацию — депутат Политика 17 сентября 16:51
Кабмин Азербайджана аннулировал два постановления Политика 17 сентября 16:47
В Азербайджане в конце 2020 года начнется рост экономики Финансы 17 сентября 16:43
Какие работы будут проведены в будущем по борьбе с коррупцией? - комментирует член Комиссии Арзу Нагиев Политика 17 сентября 16:35
ГЭЦ Азербайджана о деталях выбора языка обучения абитуриентами Общество 17 сентября 16:16
В Азербайджане расширяется использование ирригационных систем в фермерских хозяйствах Экономика 17 сентября 16:12
В Казахстане ведется разработка банка данных минеральных ресурсов Бизнес 17 сентября 16:06
Названо число абитуриентов и суббакалавров в Азербайджане, подавших документы по V группе Общество 17 сентября 16:06
Президент Ильхам Алиев поздравил чилийского коллегу Политика 17 сентября 16:05
Кампания «Добро пожаловать» для желающих приобрести карты IBA Miles! Экономика 17 сентября 16:02
Увеличено число плановых мест по V группе специальностей в вузах Азербайджана — ГЭЦ Общество 17 сентября 15:52
ГЭЦ Азербайджана: По V группе специальностей ожидается увеличение проходных баллов Общество 17 сентября 15:50
Генпрокуратура распространила информацию об учительнице, совершившей суицид в Баку Происшествия 17 сентября 15:48
Искоренение коррупции является одним из приоритетов Азербайджана - эксперт Политика 17 сентября 15:45
Азербайджан принял участие в заседании стран - членов CAREC Финансы 17 сентября 15:43
Nokia расширяет зону покрытия 4G Azercell в Азербайджане Экономика 17 сентября 15:36
Все новости