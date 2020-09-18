Чавушоглу провел переговоры с генсеком НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем, сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Согласно информации, стороны обсудили ситуацию в регионе Восточного Средиземноморья.

Как сообщается, также состоялся телефонный разговор Мевлюта Чавушоглу с президентом Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым.