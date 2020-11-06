Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 332 тысячи

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 81 человек, общее число жертв заболевания достигло 10 639.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 386 820, за прошедшие 24 часа 2 311 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 714 человек, общее число выздоровевших достигло 332 379.