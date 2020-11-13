Эрдоган и король Бахрейна обсудили сотрудничество
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
Обсуждались вопросы расширения турецко-бахрейнских связей.
Глава турецкого государства выразил уверенность, что дальнейшее развитие опирающихся на глубокие исторические корни, человеческие и культурные узы отношений между Анкарой и странами Персидского залива, внесет позитивный вклад в решение многих общих проблем, стоящих перед регионом.
Президент Эрдоган выразил соболезнования в связи с кончиной премьер-министра Бахрейна Халифы бен Сальмана Аль Халифы.
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