Сократилось число граждан Азербайджана, посетивших Турцию с начала года

БАКУ /Trend/ - В октябре 2020 года Турцию посетили 20,027 тысячи граждан Азербайджана, что на 67,46 процента меньше по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции.

Как отмечается, доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию в октябре 2020 года, составила 1,15 процента.

В январе-октябре 2020 года Турцию посетили 203,504 тысячи граждан Азербайджана, что на 73,91 процента меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года.

Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-октябрь 2020 года, составила 1,82 процента.

Согласно данным министерства, в октябре 2020 года Турцию посетили 1,742 миллиона туристов, что на 59,40 процента меньше по сравнению с октябрем 2019 года.

В январе-октябре 2020 года Турцию посетили 11,200 миллиона туристов, что на 42,49 процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Отметим, что по итогам 2019 года Турцию посетили 901,723 тысячи туристов из Азербайджана, что на 5,03 процента меньше по сравнению с показателем 2018 года.

Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию 2019 год, составила два процента.