Турция увеличила товарооборот с Туркменистаном

Турция 1 декабря 2020 10:29 (UTC+04:00)
Турция увеличила товарооборот с Туркменистаном
Сократился товарооборот между Турцией и Грузией
Сократился товарооборот между Турцией и Грузией
На грузинском рынке растет спрос на турецкие автомобили
На грузинском рынке растет спрос на турецкие автомобили
Нацбанк Грузии установил курс лари на вторник
Нацбанк Грузии установил курс лари на вторник
Лента новостей
Подписано Cоглашение о создании совместного турецко-российского мониторингового центра Политика 11:38
Азербайджан увеличил экспорт драгоценных камней и природного жемчуга Бизнес 11:34
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратится к народу Политика 11:32
В Туркменистане началась подготовка к весеннему севу сельхозкультур Бизнес 11:25
В Азербайджане ожидается еще больший рост производства высушенного табака Бизнес 11:24
Азербайджан сможет обеспечить сохранность христианских святынь в Карабахе – посол Нагорно-карабахский конфликт 11:19
SOFAZ снизил объем реализуемой на аукционах валюты Энергетика 11:19
Туркменистан и Узбекистан обсудили партнерство в рамках двусторонних и региональных связей Бизнес 11:10
Азербайджанские предприниматели приглашены к участию в форуме «Время экспортировать» Бизнес 11:06
В освобожденном от оккупации Лачине начались работы по созданию комендантских постов (Эксклюзив) Азербайджан 10:58
Статданные по сфере образования Лачинского района до армянской оккупации Общество 10:51
В Туркменистане утверждены объемы специального земельного фонда сельхозназначения Бизнес 10:49
В Иране обнародовали последние данные о ситуации с коронавирусом Экономика 10:34
Цена на азербайджанскую нефть превышает $48 за баррель Финансы 10:34
Вырос объем депозитов резидентов в депозитных организациях Казахстана Финансы 10:33
Турция увеличила товарооборот с Туркменистаном Турция 10:29
Трехцветный флаг развевается на всех азербайджанских землях - Гусейн Алтыналан Политика 10:23
В Азербайджане за день задержаны за нарушение карантина 28 больных COVID Общество 10:21
Восстановление сожженных армянами лесов в Азербайджане потребует 100-150 лет - эксперт Общество 10:15
Завершено строительство нового ж/д моста вблизи Хырдаланского круга в Баку (ФОТО) Транспорт 10:08
Золото в Азербайджане дорожает Финансы 10:05
В освобожденном от оккупации Лачинском районе поднят азербайджанский флаг (ВИДЕО) Политика 10:03
В Узбекистане количество предприятий промышленной сферы увеличилось на 17 процентов Узбекистан 09:55
Сократился товарооборот между Турцией и Грузией Турция 09:52
Манат дорожает к евро и рублю Финансы 09:50
Нефть дешевеет на неопределенности с дальнейшей политикой ОПЕК+ Энергетика 09:43
Сократились грузоперевозки в турецком аэропорту Трабзон Турция 09:41
На грузинском рынке растет спрос на турецкие автомобили Турция 09:34
Президент группы CIFAL поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 09:29
Нацбанк Грузии установил курс лари на вторник Грузия 09:25
Азербайджан является страной-победителем – правительство Турции Турция 09:16
Координационный совет общественных организаций российских соотечественников Азербайджана поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 09:14
Франция и Великобритания впервые получат единую противокорабельную ракету для ВМС Европа 08:55
Генсек ООН провел первый телефонный разговор с Байденом В мире 08:37
Австралия будет совместно с США разрабатывать гиперзвуковое оружие В мире 08:22
В Узбекистане будут субсидировать перевозку пассажиров между городами Узбекистан 08:00
Туркменистан принял участие в заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС Туркменистан 07:49
689 заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Казахстане Казахстан 07:37
Парламенту Грузии представлена окончательная версия госбюджета на 2021 год Грузия 07:34
Губернатор Висконсина сертифицировал победу Байдена в штате США 06:45
В Иране раскрыли подробности о стрелявшем в физика-ядерщика оружии Иран 06:20
Премьер Украины: Киев нацелен на развитие сотрудничества с Турцией Другие страны 05:46
Moderna подала запрос на применение своей вакцины от COVID-19 в США США 04:58
В Швеции женщина почти 30 лет держала взаперти сына Европа 04:02
Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились В мире 03:04
Страны ОПЕК+ перенесли встречу на 3 декабря Энергетика 02:01
В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом Россия 01:33
Власти Аризоны утвердили итоги голосования на выборах, подтвердив победу Байдена США 01:07
В Физули разрушено все - от домов до кладбищ и мечетей - Репортаж телеканала "Дождь" (ВИДЕО) Политика 00:53
Премьер-министр Хорватии заразился коронавирусом Европа 00:42
Подразделения азербайджанской армии вошли в Лачинский район (ВИДЕО) Политика 00:25
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 404 тысячи Турция 00:11
Сегодня Лачинский район возвращается Азербайджану Политика 00:01
В мире за сутки зарегистрировали более 496 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 30 ноября 23:52
Джонсон надеется, что в декабре в Британии зарегистрируют две вакцины от COVID-19 Европа 30 ноября 23:26
Министр финансов Грузии заразился коронавирусом Грузия 30 ноября 23:01
Минтруда Азербайджана взяло под свою опеку солдата, раненного в ходе Карабахской войны (ФОТО) Общество 30 ноября 22:44
Турция и РФ обсуждают детали Мониторингового центра по Карабаху - Хулуси Акар Турция 30 ноября 22:23
Главы правительств ряда стран поздравили азербайджанского коллегу с днем рождения Политика 30 ноября 22:07
В Кыргызстане проходят онлайн-курсы для предпринимателей в области туризма Кыргызстан 30 ноября 21:57
Турция ужесточает меры по борьбе с коронавирусом Турция 30 ноября 21:54
Депутат Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 30 ноября 21:37
Сын посмотрел на свою фотографию и сказал - "мама, однажды ты увидишь на ней шехида" - мать шехида Общество 30 ноября 21:26
Минобороны Азербайджана поблагодарило минобороны Турции за помощь по разминированию освобожденных территорий Политика 30 ноября 21:03
Глава МИД Азербайджана встретился с президентом Фонда тюркской культуры и наследия (ФОТО) Политика 30 ноября 20:59
Иран направил письмо в ООН с призывом осудить убийство ученого-ядерщика В мире 30 ноября 20:47
В Грузии произошло землетрясение Грузия 30 ноября 20:41
Сплочение азербайджанского народа вокруг Верховного главнокомандующего беспокоит лиц, жаждущих власти - эксперт Политика 30 ноября 20:27
ОПЕК отложил принятие решения по уровням добычи на 2021 год до 1 декабря Энергетика 30 ноября 20:16
Экспорт алюминиевых цепей из Ирана вырос на 56% Иран 30 ноября 20:12
Нариман Мамедов удостоен международной награды Global Film Festival Noida "За вклад в развитие кинематографа" Культура 30 ноября 20:02
Транспортировка грузов для российских миротворцев через Азербайджан является примером уважения суверенитета страны - депутат Джейхун Мамедов Политика 30 ноября 20:01
В Кабуле произошел взрыв Другие страны 30 ноября 20:01
Еще в 18 районах Азербайджана семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено жилье (ФОТО) Общество 30 ноября 19:52
В Азербайджан доставлены очередные средства МТО для миротворческого контингента (ФОТО/ВИДЕО) Политика 30 ноября 19:50
Председатель Общества врачей-туркманов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева Политика 30 ноября 19:39
Посвящается освобождению Лачына! (ВИДЕО) Социум 30 ноября 19:36
С нетерпением ждем возвращения Лачына - депутат Милли Меджлиса Политика 30 ноября 19:27
В Азербайджане продлен срок дистанционного обучения Общество 30 ноября 19:21
Турецкие саперы приступили к разминированию на освобожденных территориях Азербайджана Политика 30 ноября 19:13
В Азербайджане утвержден новый состав комиссии по делам и защите прав несовершеннолетних Политика 30 ноября 19:11
Прямые иностранные инвестиции Японии в Грузию увеличились - посольство Японии Бизнес 30 ноября 19:07
"Мой друг остался на поле боя! Он тяжело ранен, его обстреливают армяне!"... - Интигам Мамедов спас множество жизней Интервью 30 ноября 19:04
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Молдовы Политика 30 ноября 18:38
Армянская церковь своим шовинизмом и национализмом пропагандирует агрессию против азербайджанского народа - Джамиль Гулиев Социум 30 ноября 18:35
В Азербайджане зафиксирован стремительный темп развития платежной экосистемы - Ассоциация банков Финансы 30 ноября 18:21
ЗАО "AzerGold" провело аукцион по размещению облигаций Финансы 30 ноября 18:16
Туркменистан выделяет роль транспорта в процессе диверсификации евразийских торгово-экономических связей Туркменистан 30 ноября 18:14
Превентивная дипломатия - неотъемлемая часть нейтралитета Туркменистана - Президент Туркменистана Туркменистан 30 ноября 18:10
Азербайджан осуществил экспорт шелка на сумму на $261 тыс Бизнес 30 ноября 18:07
Число пользователей мобильной связи 4G сети Азербайджана существенно выросло ИКТ 30 ноября 18:04
Азербайджан нарастил экспорт мебели и древесины Бизнес 30 ноября 18:01
Туркменистан готов расширять контакты с ШОС по гуманитарной и научной линиям Туркменистан 30 ноября 18:00
Председатель партии «Джамаат-и-Ислами Пакистан», член Сената Пакистана поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 30 ноября 17:44
Назначен начальник Главного управления полиции Гянджи Политика 30 ноября 17:35
В Азербайджане выявлен еще 2 981 случай заражения коронавирусом, 1 226 человек вылечились Общество 30 ноября 17:34
Путин отказался встречаться с Пашиняном Армения 30 ноября 17:33
В Азербайджане семьи шехидов и инвалидов Карабахской войны обеспечены жильем (ФОТО) Общество 30 ноября 17:29
Бакметрополитен объявляет тендер на покупку услуг Экономика 30 ноября 17:23
Азербайджан увеличил экспорт в Хорватию почти на 50% Бизнес 30 ноября 17:23
Все новости