Минская Группа ОБСЕ не выполнила свои обязательства – Реджеп Тайип Эрдоган
БАКУ /Trend/ - Минская Группа ОБСЕ не выполнила свои обязательства по разрешению Нагорно-карабахского конфликта, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган , пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Эрдоган отметил, что Азербайджан, территории которого находились под оккупацией Армении, терпел долго, но настало время решить эту проблему.
«Азербайджан наша братская страна и мы всегда будем рядом с Азербайджаном», - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.
Он отметил, что во время Парада Победы в Баку всему миру было продемонстрировано братство Турции и Азербайджана.
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