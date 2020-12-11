Минская Группа ОБСЕ не выполнила свои обязательства – Реджеп Тайип Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Минская Группа ОБСЕ не выполнила свои обязательства по разрешению Нагорно-карабахского конфликта, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган , пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что Азербайджан, территории которого находились под оккупацией Армении, терпел долго, но настало время решить эту проблему.

«Азербайджан наша братская страна и мы всегда будем рядом с Азербайджаном», - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что во время Парада Победы в Баку всему миру было продемонстрировано братство Турции и Азербайджана.