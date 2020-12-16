Иран продолжает сокращать импорт химпродуктов из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2020 года экспорт химпродуктов из Турции в Иран сократился на 33,77 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 292,933 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В октябре 2020 года экспорт химпродуктов из Турции в Иран сократился на 13,91 процента по сравнению с показателем октября 2019 года и составил 34,449 миллиона долларов.

В январе-октябре 2020 года экспорт химпродуктов на мировые рынки из Турции сократился на 12,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 14,829 миллиарда долларов.

Турецкий экспорт химпродуктов составляет 10,9 процента от общего экспорта страны за январь-октябрь текущего года.

В октябре 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки химпродукты на сумму 1,725 миллиарда долларов, что на 10,9 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года

Экспорт химпродуктов из Турции в октябре 2020 года составил 10 процентов от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (октябрь 2019 - октябрь 2020) Турция экспортировала химпродукты на сумму 18,456 миллиарда долларов.