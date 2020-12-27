В Турции произошло еще одно землетрясение
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 10:13 по местному времени.
Эпицентр землетрясения находился в 16,87 километрах от района Даламан. Очаг залегал на глубине 6,72 километра.
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