В Турции произошло еще одно землетрясение

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 10:13 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в 16,87 километрах от района Даламан. Очаг залегал на глубине 6,72 километра.