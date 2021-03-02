С начала года сократились грузоперевозки и полеты в турецком аэропорту "Сабиха Гёкчен"
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Вакцина CoronaVAC полностью защищает от тяжелого течения болезни и смерти от коронавируса - врач-инфекционист
Пресс-конференция Президента Ильхама Алиева – очередная победа Азербайджана в информационной войне – депутат Милли Меджлиса
Ассоциация турагентств и Ассоциация туристических блогеров Азербайджана подписали Соглашение о взаимопонимании (ФОТО)
Назначен новый завотделом по связям с общественностью Операционной компании "Бакинское городское кольцо"
Чем быстрее будет проводиться вакцинация от COVİD-19, тем быстрее откроются границы стран - азербайджанский эксперт
«КазМунайГаз» и французская Air Liquide договорились о поставках водорода и азота для Атырауского НПЗ
Необходимо объективно оценить ситуацию с культурным наследием Карабаха - интервью французского депутата парижской газете lagazetteaz.fr
В Узбекистане в октябре этого года будет запущена первая солнечная электростанция промышленного масштаба