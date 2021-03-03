Турция нацелена на создание независимого оборонпрома

Турция продолжит уверенно продвигаться к цели создания полностью независимой оборонной промышленности посредством решительных шагов в сфере проектирования, разработки и производства отечественных систем и технологий, пишет Trend со ссылкой на агентство Anadolu.

Как сообщает агентство об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции по итогам заседания Исполнительного комитета оборонной промышленности республики в Анкаре.

На совещании под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсуждались вопросы оснащения ВС страны новыми системами вооружений.

"В рамках этого были определены различные проекты по системам связи и информации, боеприпасам и ракетам, различным платформам, модернизации и новым технологиям", - говорится в заявлении.

Участники совещания отметили также, что турецкая оборонная промышленность “подвергается как явным, так и скрытым эмбарго”.