В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,61 млн человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 64 человека, общее число жертв заболевания достигло 28 965.
Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 769 230, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказались результаты 11 770 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровел 7 291 человек, общее число выздоровевших достигло 2 616 139.
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