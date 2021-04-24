Жители восточных провинций Турции требуют открытия архивов по событиям 1915 года – СМИ
БАКУ /Trend/ - Жители восточных провинций Турции (Карс, Ван, Агры, Эрзурум) требуют открытия архивов для расследования событий 1915 года, сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
До сих пор на территории этих провинций находят массовые захоронения мусульман.
Сообщается, что в целом на территории указанных провинций найдено свыше 100 мест массового захоронения мусульманского населения.
Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции – Османская империя – совершила в 1915 году так называемый «геноцид» в отношении проживавших в Анатолии армян.
(Редактор: Надир Насиров)
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