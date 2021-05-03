Турция почти наполовину увеличила экспорт продукции оборонной промышленности
БАКУ /Trend/ - Турция в январе - апреле 2021 года увеличила экспорт продукции оборонной промышленности на 47,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 949,744 миллиона долларов.
Об этом сообщили Trend в понедельник в турецком министерстве торговли.
В апреле Турция экспортировала продукцию оборонной промышленности на 302,549 миллиона долларов, что на 88,3 процента превышает показатель аналогичного месяца 2020 года.
За последние 12 месяцев (апрель 2020 - апрель 2021 годов) турецкий экспорт продукции оборонной промышленности составил 2,585 миллиарда долларов.
(Редактор: Константин Шапиро)
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