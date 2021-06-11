До конца года в Турции будет реализовано около 500 транспортных проектов

Турция 11 июня 2021 17:42 (UTC+04:00)
До конца года в Турции будет реализовано около 500 транспортных проектов
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