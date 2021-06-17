Эрдоган и Байден не достигли договоренности по С-400

Президент США Джо Байден и турецкий лидер Тайип Эрдоган во время двусторонней встречи не достигли договоренности по вопросу приобретенных Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, условившись продолжать консультации. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов по итогам европейского турне руководителя вашингтонской администрации.

"Что касается С-400, они [Байден и Эрдоган] обсудили это. Договоренности не было достигнуто. Было решено продолжать диалог по С-400, - отметил он. - Обе команды [президентов двух стран] займутся этим вопросом после встречи".

Как добавил Салливан, президенты "подробно обсудили" предложение Турции обеспечивать безопасность международного аэропорта в Кабуле после вывода вооруженных сил НАТО из Афганистана. "Президент [Байден] и президент Эрдоган договорились, что будут взаимодействовать с целью добиться этого. Президент Эрдоган указал, что для этого ему потребуется определенная поддержка. И президент Байден пообещал, что эта поддержка будет оказана, - указал помощник американского лидера. - Президент Эрдоган выразил удовлетворение этим. И они вдвоем попросили свои команды проработать окончательные детали".