Турция обладает большим туристическим потенциалом - министерство

БАКУ /Trend/ - Турция обладает большим туристическим потенциалом, сказали Trend во вторник в турецком министерстве культуры и туризма.

Как и во всем мире, пандемия коронавируса оказала влияние на сферу туризма Турции, которая в свое время являлась одним из локомотивов турецкой экономики, отметили в ведомстве.

«Сфера туризма в Турции постепенно восстанавливается», - сказали в министерстве.

По данным ведомства, в январе – апреле 2021 года Турцию посетили 2,743 миллиона туристов, что на 35,64 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

«Основной проблемой, стоящей перед сферой туризма, является именно глобальная пандемия COVID-19», - сказали в министерстве.

(Редактор: Константин Шапиро)