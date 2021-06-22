Турция обладает большим туристическим потенциалом - министерство
БАКУ /Trend/ - Турция обладает большим туристическим потенциалом, сказали Trend во вторник в турецком министерстве культуры и туризма.
Как и во всем мире, пандемия коронавируса оказала влияние на сферу туризма Турции, которая в свое время являлась одним из локомотивов турецкой экономики, отметили в ведомстве.
«Сфера туризма в Турции постепенно восстанавливается», - сказали в министерстве.
По данным ведомства, в январе – апреле 2021 года Турцию посетили 2,743 миллиона туристов, что на 35,64 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
«Основной проблемой, стоящей перед сферой туризма, является именно глобальная пандемия COVID-19», - сказали в министерстве.
(Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
Азербайджанские спортсмены примут участие на Всемирных соревнованиях по акробатической гимнастике в Женеве
Военно-политическое руководство Армении должно быть привлечено к ответственности перед законом – Омбудсмен (Интервью)
Россия рассчитывает, что итоги парламентских выборов в Армении будут способствовать обеспечению мира на Южном Кавказе – МИД
В Азербайджане утвержден порядок о взаимном соответствии специальных, воинских и дипломатических званий со степенями квалификации
Президент Ильхам Алиев: Мы рады тому, что имеем выход на продукцию оборонной промышленности Пакистана
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан как председатель Движения неприсоединения активно поддерживает международное право и справедливость
В Азербайджане свыше 16 тыс. коммерческих юридических лиц с иностранными инвестициями прошли госрегистрацию
Президент Ильхам Алиев: Пакистан является одной из немногочисленных стран, не признавших Армению и не установивших дипломатических связей с ней из-за оккупации наших земель
Президент Ильхам Алиев: Мы признательны за весьма активную поддержку, оказанную Пакистаном Азербайджану во время Второй Карабахской войны
Население Армении понимает, что необходимо двигаться дальше, добиваться разблокирования коммуникаций – эксперт
В Азербайджане проводятся мониторинги соблюдения правил карантинного режима в местах религиозного поклонения