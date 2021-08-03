Порты Турции перевалили в I полугодии около 2 тыс. грузовиков
Лента новостей
Люди становятся более продуктивными и творческими, когда они занимаются любимым делом - AccessBank (ФОТО)
Пенсия учителей с 25-летним трудовым стажем должна составлять 100% их зарплаты - азербайджанский эксперт
Внесена ясность в вопрос о статье, по которой возбуждено уголовное дело против экс-депутата Эльданиза Салимова
Инцидент в связи с действиями Эльданиза Салимова должен стать уроком для каждого - председатель комиссии парламента
Для лишения неприкосновенности депутата Эльданиза Салимова имеются достаточные основания - генпрокурор
Получивший ранение и потерявший ногу участник 44-дневной Отечественной войны Азербайджана вновь готов к бою (Trend TV)
Азербайджан поддерживает развитие частных и государственно-частных отношений с компаниями из РФ - глава РЭЦ