В Турции с начала года значительно выросло число зарегистрированных азербайджанских компаний (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В январе – июне 2021 года регистрацию в Турции прошли 124 компании с азербайджанским капиталом, что на 73 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Об этом сообщили Trend в Торгово-промышленной палате Турции (TOBB).

Совокупный капитал компаний с азербайджанским капиталом, зарегистрированных в Турции в январе - июне, составил 37,225 миллиона турецких лир, в то время как в аналогичном периоде 2020 года этот показатель находился на уровне 8,245 миллиона турецких лир.

В указанный период больше всего компаний с азербайджанским капиталом было зарегистрировано в Стамбуле – 109. Их совокупный капитал составил 37,145 миллиона турецких лир.

Из общего числа зарегистрированных компаний одна работает в горнодобывающей сфере, одна - в области сельского хозяйства, 11 - в промышленной сфере, шесть - в строительстве, 51 - в сфере оптовой и розничной торговли, 14 - в области транспорта и логистики, шесть - в сфере туризма, восемь занимаются продажей недвижимости.

"Остальные компании с азербайджанским капиталом задействованы в других секторах экономики", – сказали в TOBB.

Совокупный капитал зарегистрированной в отчетный период 51 компании в сфере оптовой и розничной торговли составил 9,856 миллиона турецких лир.

Отметим, что в 2020 году в Турции были зарегистрированы 148 компаний с азербайджанским капиталом. В том числе 126 таких компаний с совокупным капиталом в 25,434 миллиона турецких лир было зарегистрировано в Стамбуле.

Официальный курс на 9 августа составляет 8,5619TL/1USD.

(Редактор: Константин Шапиро)