Турция готовится к строительству первой отечественной мини-субмарины
БАКУ /Trend/ - Турция готовится к строительству первой отечественной маломерной подводной лодки.
Как сообщает во вторник Trend, проект и технические характеристики субмарины представлены на международной выставке оборонной промышленности İDEF-2021 в Стамбуле.
Подлодка сможет выполнять в автономном режиме задачи в море на протяжении 30 дней с экипажем в составе 18 человек, плюс шесть человек вспомогательного персонала.
Длина субмарины - 42, высота - восемь метров. На ней будет установлено восемь торпедных аппаратов и система запуска ракет.
Максимальная глубина погружения составит 250 метров.
Эксперты считают, что экспортный потенциал этой подлодки, которую можно будет использовать в Эгейском и Средиземном морях, крайне велик.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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