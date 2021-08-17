Турция готовится к строительству первой отечественной мини-субмарины

БАКУ /Trend/ - Турция готовится к строительству первой отечественной маломерной подводной лодки.

Как сообщает во вторник Trend, проект и технические характеристики субмарины представлены на международной выставке оборонной промышленности İDEF-2021 в Стамбуле.

Подлодка сможет выполнять в автономном режиме задачи в море на протяжении 30 дней с экипажем в составе 18 человек, плюс шесть человек вспомогательного персонала.

Длина субмарины - 42, высота - восемь метров. На ней будет установлено восемь торпедных аппаратов и система запуска ракет.

Максимальная глубина погружения составит 250 метров.

Эксперты считают, что экспортный потенциал этой подлодки, которую можно будет использовать в Эгейском и Средиземном морях, крайне велик.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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