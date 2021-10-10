Валттери Боттас выиграл Гран-при Турции

Финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Соревнования прошли на автодроме İstanbul Park в Стамбуле.

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третьим стал его товарищ по команде мексиканец Серхио Перес.

Следующий этап сезона 2021 года пройдет в США с 22 по 24 октября.