Турецкий экспорт мебели впервые превысил $3,4 млрд

Объем зарубежных поставок мебели из Турции продолжает бить рекорды. В январе – октябре текущего года данный показатель превысил отметку 3,45 млрд долларов, увеличившись на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Trend со ссылкой на агентство «Анадолу», за десять месяцев текущего года зарубежные поставки сектора увеличились на 17 процентов по сравнению с тем же периодом 2020 года – до 5,5 млрд долларов.

Объем экспорта мебели из Турции по итогам 2020 года составил 3 млрд 422 млн долларов. Таким образом, экспорт продукции за десять месяцев превысил объем поставок за весь 2020 год.

Глава Ассоциации предпринимателей мебельной промышленности (MOBSAD) Нури Гюрджан сказал агентству «Анадолу», что за 10 месяцев текущего года сектор установил исторический рекорд.

По его словам, цель сектора - довести объем экспорта до конца года до 4,2-4,3 млрд долларов.

Гюрджан также сообщил, что в январе-октябре 2021 года Турция экспортировала мебель в 190 стран мира.