Французская Airbus D&S передала турецкой стороне спутник Türksat 5B

Турецкая компания - оператор спутниковой связи и кабельного телевидения Türksat AŞ получила спутник Türksat 5B в ходе церемонии, организованной на предприятии Airbus Defence and Space (Airbus D&S) во Франции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Производство и тестовые испытания телекоммуникационного космического аппарата успешно завершились.

В настоящее время в компании готовятся к транспортировке спутника на предприятие американской компании SpaceX.

Спутник Turksat 5B планируется запустить в космос в декабре с базы на мысе Канаверал во Флориде, США (Cape Canaveral Space Force Station, CCSFS). На орбиту турецкий спутник доставит ракета Space X Falcon 9.

Türksat 5B станет самым мощным в парке спутников Türksat.

Телекоммуникационный спутник Türksat 5B относится к категории высокоэффективных спутников, обладающих по меньшей мере в 20 раз более высокой пропускной способностью, чем спутники, работающие в сетях Фиксированной спутниковой службы (ФСС).

Помимо Турции в зону покрытия Türksat 5B войдут весь Ближний Восток, Персидский залив, Красное море, Средиземное море, Северная и Восточная Африка, Нигерию, Южная Африка и ее ближайшие соседи.

Благодарю полезной нагрузке в ​​Ku-диапазоне с возможностью многократного использования частот и многолучевого покрытия Türksat5B обеспечит общую пропускную способность более 55 Гбит/с.