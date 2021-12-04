В Турции предотвратили крупный теракт против митинга с участием Эрдогана

БАКУ /Trend/ - Сегодня в районе Нусайбин турецкой провинции Мардин был предотвращен крупный теракт.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на турецкие СМИ, под автомобилем полицейского, который должен был отправиться в соседнюю провинцию Сиирт для обеспечения безопасности на митинге с участием Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, было обнаружено взрывное устройство.

Отмечается, что благодаря бдительности полицейских теракт был предотвращен.

Проводится расследование для обнаружения лиц, установивших под автомобилем взрывное устройство.

Отметим, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в ряде мероприятий в провинции Сиирт.