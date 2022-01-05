У берегов Турции произошло сильное землетрясение
БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в среду у берегов Турции. Об этом, как передает Trend, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Очаг стихии залегал на глубине 69 километров. Эпицентр подземных толчков располагался в 85 километрах к юго-западу от города Аланья, в котором проживают около 112 тыс. человек.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
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