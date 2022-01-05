У берегов Турции произошло сильное землетрясение

Турция 5 января 2022 08:54 (UTC+04:00)
У берегов Турции произошло сильное землетрясение

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в среду у берегов Турции. Об этом, как передает Trend, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг стихии залегал на глубине 69 километров. Эпицентр подземных толчков располагался в 85 километрах к юго-западу от города Аланья, в котором проживают около 112 тыс. человек.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Гороскоп на 2022 год: Деньги, бизнес и карьера
Гороскоп на 2022 год: Деньги, бизнес и карьера
Любовный гороскоп на 2022 год по знакам Зодиака
Любовный гороскоп на 2022 год по знакам Зодиака
Гороскоп на 2022 год по знакам Зодиака
Гороскоп на 2022 год по знакам Зодиака
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Турции назвали срок сдачи в эксплуатацию высокоскоростной железной дороги (Эксклюзив) Турция 09:09
У берегов Турции произошло сильное землетрясение Турция 08:54
Sony создаст подразделение по разработке электромобилей Другие страны 08:47
95 сотрудников органов внутренних дел Казахстана пострадали в ходе незаконных акций Казахстан 08:32
Visa открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в области цифровых банков - региональный менеджер (Интервью) (ВИДЕО) Экономика 08:27
В Казахстане задержан директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене Казахстан 08:19
МИД Турции призвал Грецию соблюдать международные соглашения и законы Турция 08:17
Токаев дал ряд поручений по вопросам социально-экономической ситуации Казахстан 08:03
Тунец весом 211 кг продан в Японии за $145 тыс. Другие страны 07:55
Предстоит провести качественную перезагрузку газовой отрасли - Токаев Казахстан 07:45
Особая вина за допущение протестной ситуации лежит на правительстве - Токаев Казахстан 07:27
Президент Казахстана провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране Казахстан 07:24
Европе предрекли отсутствие газа через два месяца Европа 07:11
Свыше 50 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции Турция 06:50
Toyota впервые в истории обошла GM по продажам автомобилей на рынке США США 06:28
Премьеру «Морбиуса» с Джаредом Лето в главной роли перенесли В мире 06:01
В Великобритании выявили максимальные 218,7 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки Европа 05:36
Президент Казахстана принял отставку правительства Казахстан 05:17
Республиканцы собираются объявить импичмент Байдену США 05:14
Трамп отменил пресс-конференцию в годовщину штурма Капитолия США 04:48
В США приветствуют решение ОПЕК+ США 04:26
КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету Другие страны 04:05
МВФ на неделю отложил публикацию январского доклада Финансы 03:41
В Белом доме призывают быстро договориться о восстановлении СВПД США 03:15
Президент Мозамбика ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 Другие страны 02:50
Макрон считает, что время выдвигать кандидатуру еще не пришло Европа 02:19
Комендантский час вводится в Мангистауской области и Алматы Казахстан 01:55
Страны ООН призвали к диалогу по ядерному оружию В мире 01:34
Mercedes отзывает 800 тыс. автомобилей по всему миру Другие страны 01:15
Президент Казахстана ввел режим ЧП в Мангистауской области и Алматы Казахстан 00:49
Во Франции за сутки выявлено почти 272 тыс. случаев ковида Европа 00:45
Беспилотники США атаковали наземные цели в Сирии США 00:26
Казахстанские импортеры планируют нарастить поставки ненефтяной продукции Азербайджана Экономика 00:01
Этап Кубка мира по лыжам во Франции отменен из-за коронавируса Спорт 4 января 23:42
Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня США 4 января 23:27
Вице-премьер Казахстана озвучил четыре пункта решения Правительственной комиссии Казахстан 4 января 23:14
Продолжаются своповые поставки газа в рамках контракта между Туркменистаном, Ираном и Азербайджаном - иранский министр Энергетика 4 января 23:07
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 290 млн В мире 4 января 23:00
Токаев сделал заявление в связи с ситуацией в стране Казахстан 4 января 22:48
Азербайджан стал крупнейшим экспортером горюче-смазочных материалов в Грузию Грузия 4 января 22:20
Времени для восстановления иранской ядерной сделки все меньше - Джонсон Ядерная программа 4 января 22:05
F-35 совершил аварийную посадку в Южной Корее Другие страны 4 января 21:50
Цену на сжиженный газ в Актобе снизят до 50 тенге Казахстан 4 января 21:39
Джокович примет участие в Australian Open Спорт 4 января 21:28
Президент Казахстана обратился к демонстрантам Казахстан 4 января 21:10
В работе Telegram произошел сбой ИКТ 4 января 20:56
Макгрегор захотел подраться с Оливейрой Спорт 4 января 20:51
В Германии прошли многотысячные акции протестов против COVID-ограничений Европа 4 января 20:44
Вратарь ПСЖ Доннарумма заразился коронавирусом Спорт 4 января 20:32
В Иране за сутки от коронавируса скончались свыше 30 человек Общество 4 января 20:11
Анкара решительно настроена бороться с волатильностью на валютном рынке - Эрдоган Турция 4 января 20:01
Казахстанский самолет совершил экстренную посадку в Узбекистане Узбекистан 4 января 19:55
Король и королева Швеции заразились COVID-19 Европа 4 января 19:43
Число пациентов с ковидом в больницах США впервые превысило 100 тыс. США 4 января 19:26
Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению суточного объема добычи нефти на 400 тыс. баррелей в феврале Энергетика 4 января 19:06
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 4 января 18:46
В Азербайджане выявлены еще 413 случаев заражения коронавирусом, вылечились 674 человека Общество 4 января 18:37
В Грузии выросло число заразившихся штаммом «омикрон» Грузия 4 января 18:29
Следующее заседание стран ОПЕК+ назначили на 2 февраля Энергетика 4 января 18:23
ОПЕК+ сохранил план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. б/с в феврале Энергетика 4 января 18:17
Свыше 1,1 тыс. террористов нейтрализовано в Турции за год Турция 4 января 18:15
Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ завершилось Энергетика 4 января 18:03
ГЭЦ Азербайджана проведет выпускной экзамен для учащихся профлицеев Общество 4 января 17:01
Арестован военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана, расстрелявший трех сослуживцев Общество 4 января 16:34
Министр обороны Азербайджана посетил воинскую часть Сил спецназа (ФОТО/ВИДЕО) Политика 4 января 15:58
Турция сократила экспорт топлива в Грузию более чем на 80% Грузия 4 января 15:08
Почему цены на пшеницу выросли в мире и в Азербайджане? - АНАЛИЗ Экономика 4 января 15:03
SOFAZ объявил тендер на техобслуживание IT-систем Тендеры 4 января 14:50
Посольство Туркменистана комментирует сообщения о ситуации на границе с Афганистаном Туркменистан 4 января 14:48
Греческая DEPA заключила соглашение с "Газпромом" о цене на природный газ Европа 4 января 14:35
При поддержке Фонда Гейдара Алиева лица с ограниченными возможностями здоровья выступили на Expo 2020 Dubai (ФОТО) Политика 4 января 14:21
Крупные производители муки и хлеба выступили с обращением по поводу изменения цен и в Азербайджане Экономика 4 января 14:18
Обнародована фактическая погода в Азербайджане Общество 4 января 13:54
Статус нефтегазовых контрактов в Азербайджане по итогам 2021 года Энергетика 4 января 13:33
Скончался известный азербайджанский фотограф Камал Бабаев Социум 4 января 13:18
Узбекско-корейское СП объявило тендер на поставку карбамида Узбекистан 4 января 13:09
В ФРГ 42 ребенка при вакцинации от ковида получили дозировку для взрослых Европа 4 января 12:43
В России выявили 15 903 случая заражения коронавирусом за сутки Россия 4 января 12:42
В Азербайджане в 2021 г. количество уникальных киберинцидентов сократилось более чем на 20% ИКТ 4 января 12:40
В Баку прошла церемония прощания с выдающимся общественным деятелем Рамизом Абуталыбовым (ФОТО) Общество 4 января 12:27
Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла Общество 4 января 12:26
Российский этнографический музей проведет в Азербайджане уникальную выставку Культура 4 января 12:23
В Узбекистане названы государственные банки-лидеры по объему проблемных кредитов Узбекистан 4 января 12:19
В Азербайджане в 2021 г. число заблокированных киберугроз выросло более чем на треть ИКТ 4 января 12:12
За счет средств Фонда YAŞAT погашены задолженности семей шехидов и ветеранов войны на 5,6 млн манатов Общество 4 января 12:08
ЦСБ: 67% израильских семей проживают в собственной недвижимости Израиль 4 января 11:53
В России на Антипинском НПЗ произошел пожар Россия 4 января 11:51
В США за сутки выявили более 1 млн случаев заболевания COVID-19 США 4 января 11:49
Стоимость газа в Европе вновь превысила $1000 за тысячу кубов Европа 4 января 11:48
Проблемные кредиты в банках Узбекистана за год выросли почти втрое Узбекистан 4 января 11:42
В Азербайджане рост в сфере производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром превысил 7% Энергетика 4 января 11:27
В Баку с концертом выступил известный певец из Казахстана Торегали Тореали (ФОТО) Культура 4 января 11:26
Определены новые направления сотрудничества Туркменистана и ВОЗ Туркменистан 4 января 11:17
В Грузии за сутки выявлено более 3 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 4 января 10:59
Продажи компьютерной техники в Азербайджане за 11 месяцев 2021 г. выросли почти вдвое ИКТ 4 января 10:58
В результате наводнений в Иране погибли 8 человек Иран 4 января 10:52
Япония рассмотрит возможность введения внутренних ограничений из-за "омикрона" Другие страны 4 января 10:46
SOCAR Georgia Gas объявила тендер на аренду пикапов Тендеры 4 января 10:29
Производство машин и оборудования в Азербайджане достигло почти 400 млн манатов Транспорт 4 января 10:24
Казахстанская компания закупит стальные трубы Тендеры 4 января 10:21
Все новости