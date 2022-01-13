В Турции отменили обязательный ПЦР-тест для контактировавших с больными COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Турции отменили обязательный ПЦР-тест для тех, кто контактировал с больными COVID-19.

Как передает Trend, об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа по итогам заседания Научного комитета.

По его словам, на заседании было принято решение не помещать на карантин людей, которые получили все три дозы вакцины от коронавируса.

Говоря о длительности карантина для больных COVID-19, министр отметил, что они смогут выйти из самоизоляции уже через семь дней без повторной сдачи теста.

"Наш Научный комитет, принимая во внимание правила, действующие в развитых странах, и уровень распространенности заболевания, отменил обязательный ПЦР-тест для тех, кто контактировал с больными COVID-19. Отныне ПЦР-тестирование будет обязательным только для тех людей, у кого проявляются симптомы коронавируса", - сказал Коджа.