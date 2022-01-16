Экспорт фруктов и овощей из Турции в 2021 году вырос на 13%

Около половины экспорта свежих овощей и фруктов из Турции в 2021 году составили мандарины, томаты, лимон, виноград и перец, говорится в сообщении Ассоциации союзов экспортеров Средиземноморского региона Турции (AKİB), передает Trend со ссылкой на Анадолу.

В прошлом году экспорт свежих овощей и фруктов из Турции вырос на 13 процентов – с 2,729 млрд долларов до 3,083 млрд долларов по сравнению с 2020 годом.

В 2021 году экспорт фруктов из Турции составил 1,252 млрд долларов, экспорт овощей – 875,713 тыс. долларов, а экспорт цитрусовых – 934,891 млн долларов.

В прошлом году экспорт мандаринов, томатов, лимона, винограда и перца из Турции в целом составило 1,515 млрд долларов или 49,14 процента экспортной корзины страны.

Больше всего вырос экспорт картофеля- почти на 112 процентов по сравнению с 2020 годом – с 22,643 млн долларов до 47,919 млн долларов.

В беседе с агентством «Анадолу» глава Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Средиземноморского региона Турции Неждат Син сказал, что в Турции придают большое значение широте ассортимента продукции на рынке овощей и фруктов.

По его словам, производство овощей и фруктов в Турции растет с каждым годом, а широта ассортимента продукции положительно сказывается на экспорте.

В Турции прилагают усилия к производству ароматной продукции с длительным сроком хранения, добавил Син.