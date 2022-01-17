Турция в 2021 году достигла исторических успехов в экспорте - министр

Турция достигла исторических успехов в экспорте. В 2021 году экспорт страны впервые за всю историю превысил отметку 200 млрд долларов, увеличившись на 32,9 процента – до 225,4 млрд долларов. Об этом сообщил глава Минторга Турции Мехмет Муш, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Тем самым экспорт Турции в прошлом году вырос более чем в шесть раз по сравнению с 2002 годом, когда этот показатель составлял всего 36 млрд долларов, отметил глава ведомства.

Министр отметил положительную динамику в экономике страны, напомнив, что совокупный темп роста ВВП за первые три квартала 2021 года составил 11,7 процента.

Статистические данные показывают, что экономика Турции в период пандемии восстанавливается быстрее, чем экономики остальных стран-участниц G-20, продолжил Муш.

Глава Минторга выразил надежду на то, что сбалансированный и инклюзивный рост экономики будет отмечен и в последнем квартале прошлого года, и в целом Турция закроет год с двухзначным ростом экономики.

В то же время, продолжил Муш, экспорт товаров и услуг продолжает оставаться драйвером турецкой экономики и поддерживать рост.

В результате усилий производителей, инвесторов и экспортеров и сильного роста экспорта в промышленном секторе было создано 845 тыс. дополнительных рабочих мест, сказал глава ведомства.

Ожидается, что с точки зрения занятости страны ОЭСР восстановятся только в третьем квартале 2023 года, но экономике Турции с ее динамичной структурой удалось быстро достичь допандемического уровня развития, сказал глава Минторга.

Министр привлек внимание к успехам Турции в сфере экспорта.

«В 2021 году объем внешней торговли Турции приблизился к 500 млрд долларов. Внешнеторговый дефицит сократился на 7,8 процента - до 45,9 млрд долларов. Соотношение экспорта к импорту составило 83 процента. На рынке появилось 32 тыс. новых экспортных компаний. Особо хочу подчеркнуть, что продукция турецкого производства впервые поступила на прилавки 123 стран», - сказал глава ведомства.

По словам Муша, в мире не осталось региона, куда бы не поступала продукция турецкого производства.

Министр выразил уверенность в дальнейших успехах Турции в сфере экспорта, в которой, по его мнению, страна вышла на новый, более качественный уровень.

Муш также подчеркнул исторический успех Турции в сфере экспорта услуг в прошлом году.

«Турция добилась значительного восстановления в 2021 году как в традиционных секторах услуг, так и в новых областях обслуживания. Экспорт услуг в Турции в прошлом году вырос приблизительно на 60 процентов по сравнению с 2020 годом – до 53 млрд долларов»,- добавил министр.