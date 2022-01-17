Турецкие лекарства поступят на рынок Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что подписал указ об открытии фармацевтического рынка своей страны для лекарственных препаратов из Турции.

Об этом Гарибашвили заявил в ходе своего выступления перед началом заседания Кабмина в Тбилиси, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Гарибашвили сообщил, что на прошлой неделе было принято решение закупить лекарства из Турции с целью снизить цены на рынке и повысить качество лекарственных препаратов в стране.

«Сегодня мы подписали указ, поэтому качественные препараты стандарта GMP будут импортироваться из Турции», - сказал Гарибашвили.

Глава правительства добавил, что между ценами на лекарства в Турции и Грузии имеется существенная разница и, в частности, самые востребованные лекарства в Турции намного дешевле, чем в Грузии.