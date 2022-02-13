Мягкая финансовая политика Турции может привести к закреплению инфляции на высоком уровне - Fitch

БАКУ/Trend/ - Мягкая финансовая политика Турции может привести к закреплению инфляции на высоком уровне.

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch.

По мнению аналитиков Fitch, такая политика может усилить последствия ослабления лиры и высокой инфляции для государственных финансов, привести к давлению на международные резервы.

"Антиинфляционные меры, принятые правительством Турции не обеспечат устойчивое ослабление макроэкономических рисков, а также рисков для финансовой стабильности", - говорится в отчете.

Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной и национальной валюте до "B+" с "BB-".

Прогноз рейтингов - "негативный".

Как отмечается, текущие рейтинги Турции на четыре ступени ниже инвестиционного уровня.