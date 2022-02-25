Названа перевалка грузов третьим по величине портом Турции
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Следующие четыре года станут новым этапом стратегического развития экономики Азербайджана - Микаил Джаббаров
Основным приоритетом стратегии развития Азербайджана является конкурентоспособная экономика - Шахмар Мовсумов
Помощник Президента Азербайджана поделился публикацией в связи с обнаруженным в Ходжавенде массовым захоронением (ФОТО)
Представители зарубежных и местных СМИ находятся на месте массового захоронения в Ходжавендском районе (ФОТО)
В Азербайджане названа сумма надбавок и премий, выплаченных медработникам-участникам борьбы с COVID-19
Занимавшиеся международными грузоперевозками азербайджанские водители находятся в Украине в безопасных районах - ассоциация
У нас хороший настрой перед Всемирными соревнованиями по акробатической гимнастике – азербайджанские гимнасты
ЕРЦ Молодежного Форума ОИС проводит уникальную кампанию для международного признания Ходжалинской трагедии (ФОТО)
В Азербайджане обнародованы итоги второго грантового конкурса для финансирования проектов МСБ (ФОТО)