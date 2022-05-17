Столтенберг отреагировал на заявления Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

БАКУ /Trend/ - Турция является ценным союзником, и любые опасения по безопасности должны быть решены.

Как сообщает Trend, об этом написал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем Twitter-аккаунте.

Генсек сообщил, что обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу членство Финляндии и Швеции в альянсе.

"Поговорил с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу о решениях наших ближайших партнеров - Финляндии и Швеции подать заявку на членство в НАТО. Турция является ценным союзником, и любые опасения по безопасности должны быть решены. Мы должны быть вместе в этот исторический момент", - написал Столтенберг.

Отметим, что ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может одобрить членство Финляндии и Швеции в НАТО.