В Турции разрабатывают ракеты «воздух-воздух» для ударных БПЛА

Специалисты из Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) реализуют проект разработки ракет класса «воздух-воздух», которые, в частности, планируется интегрировать в ударные беспилотные летательные аппараты Akıncı, сообщает Trend со ссылкой на Анадолу.

Директор Научно-исследовательского института оборонной промышленности при TÜBİTAK Гюрджан Окумуш сообщил, что новые боеприпасы в будущем могут быть интегрированы в другие летательные аппараты.

Отвечая на вопросы «Анадолу» в рамках выставки MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon & Teknoloji в IT-долине Гебзе на северо-западе Турции, Окумуш заявил, что ракеты класса «воздух-воздух» представляют критическую значимость для пилотируемой и беспилотной авиации и их зачастую называют «воздушным мечом», поражающим цели на большом расстоянии. «Страны неохотно поставляют друг другу подобного рода высокотехнологичные разработки, а порой и вовсе не делают этого»,- констатировал директор Института.

По его словам, Турция добилась значительного прогресса в оборонпроме, и уже обладает значимыми технологиями.

Директор Института подчеркнул, что Турция шаг за шагом превращается из рынка для оборонной продукции в импортера высокотехнологичного вооружения. «По некоторым направлениям Турция входит в ТОП-5, а по некоторым - в десятку ведущих», - сказал он.