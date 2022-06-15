Компания Baykar впервые возглавила список экспортеров оборонпрома Турции

Оборонная компания Baykar впервые возглавила список основных экспортеров оборонной продукции Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

В Ассамблеей экспортеров Турции раскрыли назвали компаний-лидеров по поставкам продукции за рубеж по 27 секторам отечественной экономики.

Впервые за долгие годы сменился лидеров экспорта турецкого оборонпрома. Производитель ударных беспилотников Baykar отодвинул на второе место компанию Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ).

Ударные БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar AKINCI производства компании Baykar в последние годы увеличили спрос на беспилотные летательные аппараты турецкого производства. Доходы компании постоянно благодаря новым экспортным контрактам.

В прошлом году компания экспортировала ударные дроны на сумму 664 млн долларов, что обеспечило ей первое место в рейтинге оборонного сектора. Данная сумма соответствует более 80 процентам оборота компании за 2021 год.

Специалисты Baykar разработали дрон Bayraktar Mini, а также ударные дроны Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI. Все три дрона успешно используются не только турецкой армией, но и активно поставляются за рубеж.

В настоящее время инженеры Baykar работают над новыми - более продвинутыми дронами Bayraktar DİHA, Bayraktar TB3 и Bayraktar KIZILELMA.

Первые поставки дронов Baykar осуществила еще в 2012 году, тогда как сегодня БПЛА Bayraktar TB2 поставляется в 21 страну мира.

Bayraktar TB2 - наиболее востребованный БПЛА в мире, экспортируемый в наибольшее число стран.

При этом, на поставку дронов Bayraktar AKINCI, недавно пополнивших инвентарь ВС Турции, подписаны контракты уже с тремя странами. Экспортные поставки ударных БПЛА Bayraktar AKINCI начнутся с 2023 года.

Переговоры по новым поставкам Bayraktar TB2 и Bayraktar Akıncı продолжаются с рядом стран.

До 93 процентов комплектующих для Bayraktar TB2 производятся в самой Турции.