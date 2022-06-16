Россияне в лидерах по числу приобретенной иностранцами недвижимости в Турции

Продажи жилья иностранцам в Турции в мае текущего года выросли на 235,7 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года – до 5 962 единиц. Такие данные приводит в среду институт статистики Турции (TUIK), передает Trend со ссылкой "Анадолу".

По данным TUIK, в целом за май в Турции заключено в целом 122 768 сделок по купле-продаже недвижимости, что на 7,73 процента меньше в месячном исчислении и на 107,5 процента больше в годовом разрезе.

Объем продаж ипотечного жилья по стране в мае вырос на 177,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 29 335 единиц. Доля продаж ипотечного жилья в общем объеме продаж жилых объектов составила 23,9 процента.

Объем продаж ипотечного жилья по стране в январе-мае вырос на 72,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 129 707 единиц.

Продажи жилья в Турции иностранным гражданам непосредственно в мае выросли на 235,7 процента - до 5 962 единиц.

Доля продаж жилищных объектов иностранцам в общем объеме сделок по купле-продаже недвижимости за отчетный период составила 4,9 процента.

В число лидеров по приобретенному в мае жилью в Турции вошли граждане России - 1275 единиц. Далее следуют граждане Ирана - 736 и граждане Ирака – 617 единиц.

Стамбул занял первое место по объемам продажи жилых объектов иностранцам - 2 451 единица. Далее следуют: Анталья - 1885 единиц и Мерсин - 264.