Турция до конца года обнародует Стратегию в сфере климата - Эрдоган

До конца текущего года Турция обнародует Стратегию и План действий в сфере климата, что станет основой долгосрочной политики страны в экологической сфере, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в пятницу на Форуме ведущих экономик по энергетике и климату в виртуальном формате.

«Турция – пятая в Европе и 12-я в мире по объемам установленной мощности в сфере возобновляемой энергетики», - сказал турецкий лидер.

Президент Эрдоган отметил, что благодаря курсу на модернизацию в энергетическом комплексе, Турции удалось снизить объемы вредных выбросов в атмосферу на 100 млн тонн в год.

Глава государства подчеркнул, что энергоэффективность, переход на чистую энергию и преобразование энергии являются неотъемлемыми элементами энергетической безопасности.

«Турция уже в течение длительного времени придерживается такой позиции. Мощность возобновляемых источников энергии в Турции составляет 54 процента от общей установленной мощности электроэнергии. В 2021 году в Турции установили электростанции общей мощностью 3,5 гигаватт. 97 процентов из них – это электростанции на возобновляемых источниках энергии»,- рассказал турецкий лидер.

Президент Эрдоган заверил, что Турция готова к сотрудничеству и взаимодействию со всеми партнерами в процессе перехода на чистую энергию и борьбе с изменением климата.

Турецкий лидер подчеркнул, что экологические проблемы и изменение климата являются общими проблемами всего человечества и призвал в этом контексте к глобальной солидарности.