В Мадриде пройдет саммит Турции, Швеции, Финляндии и НАТО

БАКУ /Trend/ - Саммит Турции, Финляндии, Швеции и НАТО пройдет во вторник в Мадриде перед встречей в верхах Североатлантического альянса.

Как передает Trend, об этом сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала Habertürk.

"Во вторник по просьбе генерального секретаря НАТО с участием нашего президента в Мадриде состоится саммит Турции, НАТО, Швеции и Финляндии. Встреча пройдет накануне открытия саммита НАТО. Участие в этом саммите не означает отказа Турции от занимаемой нами позиции", - отметил он.