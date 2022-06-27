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В Мадриде пройдет саммит Турции, Швеции, Финляндии и НАТО

Турция Материалы 27 июня 2022 01:51
В Мадриде пройдет саммит Турции, Швеции, Финляндии и НАТО

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БАКУ /Trend/ - Саммит Турции, Финляндии, Швеции и НАТО пройдет во вторник в Мадриде перед встречей в верхах Североатлантического альянса.

Как передает Trend, об этом сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала Habertürk.

"Во вторник по просьбе генерального секретаря НАТО с участием нашего президента в Мадриде состоится саммит Турции, НАТО, Швеции и Финляндии. Встреча пройдет накануне открытия саммита НАТО. Участие в этом саммите не означает отказа Турции от занимаемой нами позиции", - отметил он.

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