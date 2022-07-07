Новое буровое судно Турции приступит к работам в августе

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил, что обсуждается 5-6 вероятных альтернатив для первой миссии нового бурового судна страны, получившего название Abdülhamid Han.

Об этом глава Минэнерго сообщил в ходе визита на буровое судно 7-го поколения в порту Ташуджу в южной провинции Мерсин, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Донмез напомнил, что Abdülhamid Han - четвертое по счету буровое судно Турции, которое будет участвовать в разведке месторождений в водах Турции.

Министр отметил, что Турция уже 4 года проводит буровые работы в территориальных водах страны. «Наша основная мощь - глубоководные буровые суда, которыми сегодня оснащен турецкий флот. Вначале к нашему флоту присоединилось судно Fatih, затем - Yavuz и, наконец, Kanuni», - напомнил глава Минэнерго.

Донмез отметил, что большая часть флота Турции привлечена к работам на месторождениях в Черном море.

«Мы осознаем, что для достижения поставленных целей необходимо наращивать флот и человеческий капитал. Завершаем подготовку последнего судна к первой миссии», - сказал министр.

«Буровое судно Abdülhamid Han приступит к работам в первой половине августа. Обсуждается 5-6 вероятных альтернатив для первой миссии бурового судна Abdülhamid Han. Подождем еще месяц. Вероятнее всего работы будут вестись в Средиземном море», - продолжил Донмез.

Министр также прокомментировал проект разработки нового месторождения в Черном море.

«Судно-трубоукладчик Castorone будет проводить работы в глубоководной части турецкого сектора Черного моря. Укладка труб предположительно стартует в дни праздника Курбан», - сказал Донмез.