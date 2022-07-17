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Загруженность рейсов THY достигла 87%

Турция Материалы 17 июля 2022 05:06
Загруженность рейсов THY достигла 87%

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Услугами флагмана турецкой авиации - авиакомпании Türk Hava Yolları (THY/"Турецкие авиалинии") 15 июля воспользовались свыше 260 тыс. пассажиров. Загруженность рейсов достигла 87 процентов.

Такие данные обнародовал в социальных сетях глава пресс-службы национального авиаперевозчика Яхья Устюн, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Пополнение флота новыми самолетами, открытие новых направлений полета по всему миру, растущее число персонала и, как результат, рекорд»,- следует из сообщения.

Устюн отметил, что пятница, 15 июля стала для Türk Hava Yolları самым загруженным днем со дня создания авиакомпании.

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