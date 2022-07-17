Загруженность рейсов THY достигла 87%

Услугами флагмана турецкой авиации - авиакомпании Türk Hava Yolları (THY/"Турецкие авиалинии") 15 июля воспользовались свыше 260 тыс. пассажиров. Загруженность рейсов достигла 87 процентов.

Такие данные обнародовал в социальных сетях глава пресс-службы национального авиаперевозчика Яхья Устюн, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Пополнение флота новыми самолетами, открытие новых направлений полета по всему миру, растущее число персонала и, как результат, рекорд»,- следует из сообщения.

Устюн отметил, что пятница, 15 июля стала для Türk Hava Yolları самым загруженным днем со дня создания авиакомпании.