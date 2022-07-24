Анкара и Хельсинки обсудили реализацию трехстороннего меморандума

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с финским коллегой Пекка Хаависто. Об этом, как передает Trend со ссылкой ан "Анадолу", сообщили во внешнеполитическом ведомстве Турции.

Министры обсудили ситуацию в Украине, посреднические усилия и реализацию трехстороннего меморандума.

28 июня на полях саммита НАТО в Мадриде был подписан трехсторонний меморандум между Турцией, Финляндией и Швецией, после чего официально был запущен процесс вступления двух стран в НАТО.

Протоколы должны быть ратифицированы парламентами стран НАТО в соответствии с их национальными законами и процедурами. Все члены альянса после завершения процесса ратификации уведомляют США, где хранится Вашингтонский договор.

Когда все этапы будут завершены, генеральный секретарь НАТО пригласит новых членов присоединиться к Североатлантическому союзу.