Турция вошла в ТОП-10 производителей отечественных спутников связи и зондирования

Турция входит в число десяти стран мира, которым под силу производство отечественных спутников связи и зондирования. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу в беседе с участниками соревнований по моделированию спутников, организованных компанией TÜRKSAT, передает Trend со ссылкой на «Анадолу».

По словам министра, за последние 20 лет страна совершила настоящий скачок в технологическом развитии, что проявилось и в сфере телекоммуникаций.

«Мы уверенно продвигается по пути превращения к крупного экспортера технологий. Современная Турция – страна, наладившая производство отечественных автомобилей и электропоездов, строящая военные суда, ударные вертолеты, танки Altay, разрабатывающая и совершенствующая беспилотную авиацию. Мы показали миру, чего можем достигнуть. Турция – государство, разработки которого внимательно отслеживаются за рубежом», - констатировал Караисмаилоглу.

Глава Минтранса сообщил, что телекоммуникационный спутник Türksat 6A турецкой разработки будет выведен на орбиту в 2023 году. «Тем самым, мы войдем в число редких стран, которые имеют на орбите сразу два активных телекоммуникационных спутника», - констатировал министр.