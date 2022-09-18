Флагман ВМС Турции TCG Anadolu приступит к боевому дежурству до конца года

Самое большое военное судно Турции – десантный корабль TCG Anadolu будет передан командованию ВМС до конца текущего года, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Строительство флагмана ВМС Турции началось в 2015 году по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

На данный момент проводятся последние испытания многоцелевого корабля-амфибии.

Процесс строительства и тестирования судна на стамбульской верфи «Седеф» находится под пристальным контролем Управлением оборонпрома при Администрации президента Турции.

Глава Управления оборонпрома Турции Исмаил Демир после посещения судна сообщил журналистам, что уровень отечественных технологий, примененных при строительстве и вооружении судна достигает 70 процентов.

«В проекте приняли участие 131 местная компания. Военные суда подобного класса имеются в распоряжении лишь 12 государств мира», - сказал Демир.

По его словам, в числе прочих на палубе судна будут размещаться ударные БПЛА. «Специально для взлета и посадки на совершенствуются БПЛА TB3 SİHA. В последующем планируется совершенствовать другие турецкие воздушные суда под корабли подобного класса, а именно Kızılelma и Hürjet», - отметил он.

Судно TCG Anadolu имеет длину 231 метр, ширину 32 метра. При полном снаряжении будет весить 27 436 тонн.

Флагман ВМС Турции предназначен для операций в Эгейском, Черном и Средиземном морях, а при необходимости может участвовать в миссиях в Индийском и Атлантическом океанах.