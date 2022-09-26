Курс турецкой лиры вновь упал до рекордного уровня

Национальная валюта Турции ослабла в понедельник до рекордного уровня в 18,44 турецкой лиры за $1. Об этом свидетельствуют данные торгов, распространенные агентством Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Минувшую неделю лира закрыла на уровне 18,42 за $1.

Между тем 22 сентября Центробанк Турции снизил ставку на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг) до 12%. Это, как отмечает агентство, также способствует ослаблению национальной валюты республики.

В начале августа Турецкий статистический институт сообщил, что инфляция в стране в годовом исчислении в июле 2022 года составила 79,6%. Этот показатель является рекордным с 2002 года. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, инфляция является в настоящий момент главной проблемой республики. Однако после заседания кабинета министров в августе он заверил граждан, что правительство страны сумеет решить эту проблему.

Власти Турции с декабря прошлого года проводят так называемую новую экономическую политику, упор в которой делается на укрепление турецкой лиры. Однако национальная турецкая валюта с начала года обесценилась более чем на 25%, и такая тенденция, по прогнозам экономистов, сохранится.