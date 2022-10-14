В Турции за распространение дезинформации будет предусмотрено уголовное наказание

БАКУ /Trend/ - Парламентом Турции принят проект закона о борьбе с дезинформацией, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, теперь согласно поправкам, внесенным в Уголовный кодекс Турции, распространение ложных новостей в социальных сетях будет считаться преступлением.

Публичное распространение заведомо ложной информации будет наказываться лишением свободы на срок от 1 до 3 лет. Если это преступление совершено в рамках организационной деятельности, наказание увеличивается вдвое.