Frontex является соучастником преступлений Греции - Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил агентство ЕС по контролю границ Frontex в соучастии в преступлениях Греции в отношении мигрантов.

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", выступая в понедельник на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Стамбуле, турецкий министр привлек внимание к многочисленным фактам нарушения прав нелегальных мигрантов и беженцев греческой стороной.

По словам Чавушоглу, Frontex игнорирует факты грубого нарушения норм международного права, что зачастую приводит к человеческим жертвам.

Глава дипломатии Турции сообщил, что только за последнюю неделю в Эгейском море были обнаружены тела четырех нелегальных мигрантов. «Все это – следствие действий греческой стороны, оставляющих людей на смерть посреди моря», - подчеркнул он.

«Такие страны, как Греция пытаются демонстрировать свою правоту даже в самых неприглядных ситуациях, что является показателем отсутствия элементарной совести. Чем толще криминальное досье Греции, тем активней Афины пытаются обвинять в происходящем Анкару», - отметил турецкий министр.

Он отметил, что дошло до того, что начали искажать координаты трагических инцидентов с участием мигрантов, выдавая за турецкую территорию.

«Афины пытаются сформировать мнение о том, что насилие в отношении мигрантов, осуществляется на турецкой территории. К сожалению, страны ЕС принимают за истину все, что говорят в Греции. Реалии общеизвестны. Надувные лодки с мигрантами прокалывают, оставляя людей на смерть посреди моря. Мы также становились свидетелями гибели от мороза мигрантов, раздетых и насильно выдворенных за сухопутную границу Греции», - продолжил турецкий министр.

Он подчеркнул, что беззаконие Греции во многом является следствием попустительства Европы.