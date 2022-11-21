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Швеции и Финляндии нужно сотрудничать с Турцией по борьбе с терроризмом - Столтенберг

Турция Материалы 21 ноября 2022 02:21 (UTC +04:00)
Швеции и Финляндии нужно сотрудничать с Турцией по борьбе с терроризмом - Столтенберг

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Швеции и Финляндии необходимо ужесточить свое антитеррористическое законодательство и расширить сотрудничество с НАТО, в том числе с Турцией, в области борьбы с терроризмом и террористическими организациями, такими как РПК. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье в интервью телеканалу SVT заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Важно ужесточить антитеррористическое законодательство, усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом и [снять ограничения на] экспорт оружия, - сказал он. - Для Турции это важно, так как Турция является страной НАТО, которая больше всего подверглась террористическим атакам и поэтому обеспокоена этим. Это должно быть соразмерным, но Турция имеет право защищаться от терактов".

Столтенберг назвал "нормальным" то, что ратификация заявок Швеции и Финляндии на вступление занимает продолжительное время. Он подчеркнул, что это сделали уже 28 из 30 государств-членов. "На этот раз ненормально то, что все прошло так быстро", - отметил он.

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