Чавушоглу призвал Афины уважать статус демилитаризованных островов

Афины должны отказаться от размещения вооружения на островах, которые согласно международным договоренностям считаются демилитаризованными зонами.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с румынским коллегой Богданом Ауреску во вторник Анкаре.

"Турция не будет игнорировать угрозы в свой адрес. Кто сеет ветер, пожнет бурю! Если Греция выступает против мира в регионе и не делает шаг назад, то Турция предпримет все необходимые шаги на местах", - предупредил министр.

Глава турецкой дипломатии привлек внимание к военным учениям Греции в районе островов, на которых согласно договоренностям не может быть размещено вооружения.

Чавушоглу далее прокомментировал тему заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

Министр подчеркнул, что Анкара во все периоды поддерживала процесс расширения Альянса, «однако, к сожалению, террористы пользуются поддержкой в двух вышеуказанных странах» .

"Со сменой правительства в Швеции наметились позитивные сдвиги в данном вопросе. Было объявлено о снятии эмбарго на поставки оружия в Турцию. Что касается Финляндии, то схожего заявления по рестрикциям в отношении Анкары из Хельсинки, мы пока не услышали, но ожидаем. Хотелось бы подчеркнуть, что Турция не ставит различий в подходах между этими двумя странами. Вместе с тем, стоит признать, что у Турции с Финляндией меньше проблем, нежели со Швецией", - сказал Чавушоглу.

Турецкий министр подчеркнул, что итоговое решение Турции по заявкам двух стран на вступление в НАТО всецело зависит от выполнения обязательств в сфере безопасности.