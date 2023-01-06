Alibaba Group планирует управлять своими операциями в Европе из Турции

Президент Alibaba Group Holding Майкл Эванс заявил о планах компании инвестировать в проекты на территории Турции и управлять из этой страны своими операциями на рынках Европы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщает газета Dünya.

Эванса принял в Анкаре вице-президент Турции Фуат Октай. На встрече также присутствовал глава одной из крупнейших в Турции платформ электронной торговли Trendyol Group Чаглаян Четин.

Президент Alibaba Group сообщил, что его компания планирует несколько крупных инвестиционных проектов в Турции. В частности, речь идет о вложениях в предприятия, занимающиеся облачными вычислениями в Анкаре, а также об инвестициях в логистические проекты в Стамбуле.

Эванс при этом указал, что холдинг планирует перенести центр управления своими операциями в Европе на территорию Турции. Кроме того, будут сделаны вложения в производственный сектор, сферы администрирования и вычислительных технологий.

Октай в свою очередь заявил, что турецкая сторона рассматривает любую компанию, которая работает в соответствии с законами республики, создает рабочие места и вносит вклад в развитие экономики страны, как отечественную.