Анталья примет XIII сессию Азиатской парламентской ассамблеи

XIII пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) пройдет 8-10 января 2023 года в Анталье под председательством спикера парламента Турции Мустафы Шентопа, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В мероприятии на тему «Стимулирование многосторонности в меняющейся международной динамике» примут участие парламентские делегации 27 стран мира.

Обсуждения откроют выступления генсека АПА Мохаммеда Резы Маджиди и турецкого спикера Мустафы Шентопа.

В мероприятии, наряду со спикером Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой, примут участие главы высших законодательных органов Восточного Тимора, Ирана, Саудовской Аравии, Туркменистана и Йемена.

Делегации Ирака, Палестины, России и Иордании будут представлены на уровне вице-спикеров.

Спикер парламента Турецкой Республики Северного Кипра Зорлу Торе приглашен на сессию в качестве «почетного гостя».

По итогам сессии АПА будет принята декларация.