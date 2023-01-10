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Турция нацелена на расширение сотрудничества с Ираком - Эрдоган

Турция Материалы 10 января 2023 22:14 (UTC +04:00)
Турция нацелена на расширение сотрудничества с Ираком - Эрдоган

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани. Об этом сообщает Управление по связям при Администрации президента Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Обсуждены состояние турецко-иракских отношений и региональная тематика.

Глава турецкого государства выразил уверенность в дальнейшем расширении всестороннего сотрудничества между Анкарой и Багдадом, как на двустороннем, так и на региональном уровне.

Президент Эрдоган отметил, что в Анкаре придают крайне важное значение стабильности и территориальной целостности Ирака.

Турецкий лидер подчеркнул, что прекращение присутствия террористической организации РПК на территории Ирака, в том числе отвечает интересам национальной безопасности и этой страны.

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